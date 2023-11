Con i cioccolatini della ricerca si aiuta a trovare efficaci terapie contro il cancro

Nei prossimi giorni, nell’ambito dei "Giorni della ricerca", i volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), saranno in oltre 2mila piazze italiane per distribuire, in cambio di una donazione di 13 euro, i "Cioccolatini della ricerca" in confezioni da 200 grammi di buonissimo cioccolato fondente Venchi. Un modo per sostenere i ricercatori impegnati a trovare nuove terapie per rendere il cancro sempre più curabile. Nello stesso tempo consegneranno la speciale Guida con informazioni utili legate alla prevenzione e ai progressi compiuti negli della ricerca. A Macerata, in particolare, i volontari saranno attivi sabato e domenica prossimi, in postazioni allestite in corso Cavour, Piazza della Libertà e corso Cairoli. "La ricerca cura", è questo il messaggio che l’Airc vuole trasmettere in questa occasione perché, come ha affermato il presidente della Repubblica in occasione della giornata di apertura dei Giorni della Ricerca, "La ricerca di ieri è oggi cura, e la ricerca di oggi sarà la cura di domani". "La ricerca – sottolinea l’Air - cura sempre di più, come dimostrano i dati nel nostro Paese: oggi circa 3,6 milioni di persone hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37%, rispetto a solo dieci anni fa, nella sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Un risultato a cui ha dato un grande contributo proprio l’Airc, primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, con oltre 137 milioni di euro di investimento nel solo 2023, e una squadra di 6mila tra ricercatrici e ricercatori, al lavoro prevalentemente in istituzioni pubbliche.