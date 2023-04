Con i Dik Dik un nostalgico tuffo nella migliore musica italiana

Dopo il concerto di grande successo dei Nomadi di circa un mese fa, il Lanciano Forum di Castelraimondo si conferma arena di qualità per le esibizioni di importanti band italiane.

Questa volta sul palco sono saliti i Dik Dik, formazione musicale conosciuta in tutta Italia per i grandi successi pubblicati tra gli anni ’60 e ’70 e composta da Giancarlo Sbriziolo (detto Lallo), Pietro Montalbetti (detto Pietruccio), Gaetano Rubino e Mauro Gazzola. Anche in questo caso il Lanciano Forum si è riempito di fans e appassionati che hanno assistito a un concerto memorabile, che ha fatto cantare e ballare tutti i presenti tra nostalgia e buona musica.

Ad organizzare l’evento è stata l’associazione Futura con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castelraimondo. Grande soddisfazione per gli amministratori locali, molti dei quali presenti in platea, per un altro evento di successo che ha gremito il Lanciano Forum in attesa della presentazione del ricco calendario estivo di appuntamenti che sicuramente sarà all’altezza della fama del noto complesso ricettivo di Castelraimondo.