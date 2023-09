Con il "Dono dei ceri a San Nicola" la città ritorna alla vita del Medioevo

Due giorni di storia, tradizione e divertimento, domani e domenica a Tolentino, con il "Dono dei ceri a San Nicola". La manifestazione - giunta alla 30ª edizione - tra giochi medievali, palio e corteo, rievoca i festeggiamenti del 1483 per il matrimonio tra il conte Gian Francesco Mauruzi e la contessa di Montedoglio Paula degli Ubertini. È organizzata dall’associazione tolentinate Dono dei ceri, in collaborazione con la Pro loco Tct e il patrocinio di Comune e Unione montana Monti Azzurri. "Grazie a svariati studi di toponomastica e a collaborazioni con le realtà culturali locali, il Corteo storico "Dono dei Ceri" mette in scena la vita di Tolentino nel 1400" spiega il gruppo. La mostra fotografica del trentennale si può ammirare da domani lungo le vetrine di via San Nicola; racconta la storia del corteo, dei suoi abiti e dei cittadini che nel corso degli anni hanno messo volontariamente a disposizione il proprio tempo per far rivivere e divulgare la storia tolentinate. Entrambe le giornate saranno allestite le Bancarelle Arti e Mestieri medievali in piazza Mauruzi (davanti alla chiesa di San Francesco). La rievocazione prevede il Palio dei ragazzi con giochi medievali domani dalle 17.30 sempre in piazza Mauruzi, mentre il tradizionale corteo storico si svolgerà domenica alle 16.30 con partenza da piazza Cavour. Sfileranno centinaia di abiti d’epoca realizzati durante i trent’anni dell’associazione. Il corteo farà tappa alla basilica di San Nicola e alla cattedrale di San Catervo per la solenne cerimonia di offerta dei "ceri fioriti et belli". Il tutto, impreziosito da spettacoli medievali fino all’assegnazione del Palio 2023 in piazza della Libertà con la sfida tra i quartieri.

Lucia Gentili