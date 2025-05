"Con il Giro d’Italia un rilancio dopo il sisma"

Fervono i preparativi a Castelraimondo per accogliere il Giro d’Italia: l’ottava tappa arriverà in città il 17 maggio. Presentato ieri al Lanciano Forum lo spot realizzato dal Comune.

Ospite d’onore, l’ex ciclista Vincenzo Nibali ha illustrato l’ottava tappa: "Il Giro racconta storie, lega città, le località dove c’è stato il sisma hanno bisogno di rilanciarsi. La mia storia legata alle Marche? Tutto nacque dalle mie due vittorie della Tirreno-Adriatico proprio in terra marchigiana". Nibali ha poi parlato dell’idolo di casa, Giulio Pellizzari: "L’anno scorso avrebbe potuto vincere almeno due tappe se non era per Pogacar. Quest’anno potrà essere una spalla molto importante per Roglic, ritagliandosi inoltre un pezzettino per se stesso".

A fare gli onori di casa il sindaco Patrizio Leonelli: "Nove mesi fa, Renzo Marinelli ci ha proposto di portare il Giro d’Italia a Castelraimondo. Io ho detto sì, ma ero scettico, ho pensato che non ce l’avremmo mai fatta. Ma la forza di Renzo è l’essere un combattente nato, e con la sua voglia è riuscito a portare qui la corsa".

Il primo cittadino ha poi descritto l’emozione in occasione della presentazione a Roma: "Quando ho sentito il nome di Castelraimondo, io che sono già voluminoso sono raddoppiato. Se penso al 17 maggio ho la pelle d’oca, mi viene in mente la colonia di castelraimondesi in Argentina, persone che non sono più tornate e che potranno rivedere il loro paese natale".

Il consigliere regionale Renzo Marinelli cullava da anni il sogno di portare il Giro a Castelraimondo: "Ne parlammo con Castelli due anni fa, volevamo mostrare la ricostruzione, far vedere le gru e la nostra voglia di andare avanti oltre alle bellezze del territorio. Acquaroli ha capito l’importanza di questo. Penso sia denaro ben speso. Portare il Giro vuol dire anche sistemare le strade dell’entroterra". "Sulle strade – ha aggiunto il presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli – la Provincia ha investito parecchi soldi, non solo per la Tirreno-Adriatico e il Giro d’Italia ma anche per la popolazione: queste strade rimangono".

Non poteva mancare l’intervento del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli: "Probabilmente il 17 maggio sarò tra gli sventurati che faranno il Giro e, tra Camerino e Castelraimondo, avremo la testimonianza dell’Anci. Nel 2020, quando conobbi Marinelli, ci capimmo subito sulle due ruote; il primo anno il girò passò nella mia città, Ascoli, adesso, che siamo all’ultimo anno di amministrazione, arriva a Castelraimondo. All’Italia documenteremo quello che siamo stati capaci di fare lasciandoci dietro polemiche, difficoltà e false partenze".

Lisa Grelloni