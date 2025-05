Con il golf, divertimento e terapia per l’autismo

Il golf come sport-terapia per l’autismo. È il progetto messo in campo da Igfr Italy (Associazione italiana rotariani golfisti) al Conero Golf Club di Sirolo, in collaborazione con il centro ambulatoriale del Santo Stefano di Porto Potenza. Questo appuntamento, cui ne seguiranno altri tre fino a metà giugno, ha visto coinvolti ragazzi con autismo unitamente alle loro famiglie, sottolineando l’importanza della socializzazione attraverso lo sport. "Il progetto mira a utilizzare il golf come strumento terapeutico e di integrazione sociale – ha commentato il presidente Igfr Italy Francesco Tardella, promotore dell’iniziativa –, offrendo ai giovani partecipanti e alle loro famiglie un’esperienza di crescita e divertimento in un ambiente accogliente e stimolante. Non si tratta di un evento spot, ma di un progetto strutturato che ha un suo percorso ben definito, volto a coinvolgere le realtà territoriali. A tal proposito mi preme ringraziare il Santo Stefano di Porto Potenza, e in particolare la terapista di riferimento Paola Tombari, per la determinante collaborazione". Il progetto "Golf4Autism" proseguirà il 25 maggio.