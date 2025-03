Con il professor Scaltriti le ultime frontiere della terapia oncologica

Il professor Maurizio Scaltriti, pioniere della medicina oncologica, sarà a Civitanova per l’appuntamento "Non se, ma quando", organizzato da AgoràNova, in collaborazione con il Progetto Gaia, che si terrà il 30 marzo alle 17.30, all’hotel Cosmopolitan.

Scaltriti, introdotto da Rossana Berardi, ordinario di oncologia all’Università Politecnica delle Marche e direttore della clinica oncologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, offrirà una panoramica delle ultime innovazioni nel trattamento del cancro. Ha lavorato in istituzioni di prestigio internazionale come l’ospedale Vall d’Hebron di Barcellona, il Massachusetts General Hospital di Boston (Harvard Medical School) e il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, con oltre 150 articoli pubblicati e più di 25.000 citazioni.

"Si tratta di una grande opportunità di confrontarsi con esperti di fama mondiale per approfondire le sfide e le speranze legate alla lotta contro il cancro" dichiara la presidente di AgoràNova Silvia Perticarà. "Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per la nostra comunità di confrontarsi con uno dei più grandi esperti a livello mondiale sulle nuove frontiere della ricerca oncologica – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica durante la presentazione dell’appuntamento –. Invito tutti a partecipare a questo evento, che arricchirà la nostra conoscenza e contribuirà anche a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica".