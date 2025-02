Con il professor Scarpa alla scoperta di Levi e Calvino

Il professor Domenico Scarpa, noto consulente letterario del Centro internazionale di studi Primo Levi, docente di letteratura italiana all’Orientale di Napoli, traduttore e critico letterario, sarà protagonista domani di uno degli importanti approfondimenti culturali organizzati dalla Rete CompitaMarche sul tema "Dal Cosmo alla Terra". Docenti e studenti, di tante scuole – recanatesi, marchigiane e italiane – potranno seguire, infatti, nella sede di via Moro del liceo Leopardi di Recanati, in presenza oppure online, la lezione dal titolo "Scienza fantastica e fantascienza concreta. Primo Levi e Italo Calvino sullo stesso sentiero": un’occasione imperdibile, per gli addetti ai lavori e per chi ama Levi e Calvino, considerata la levatura di Domenico Scarpa, autore di opere di assoluto riferimento sui due grandi scrittori.