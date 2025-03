Con il Vic Gravel Day oltre duecento persone alla scoperta di Matelica

Nonostante il tempo incerto, oltre 200 persone hanno preso parte domenica al Vic Gravel Day, evento ciclistico sostenuto dall’amministrazione comunale di Matelica al fine di valorizzare e far conoscere il territorio matelicese, attraverso percorsi rurali e la conoscenza di prodotti tipici. Due i punti ristori di partenza e di arrivo tra Piane e piazza Enrico Mattei. Positivo il commento degli organizzatori dell’evento che hanno dichiarato come "l’idea sia nata per valorizzare in particolare la frazione Piane, un angolo bellissimo e poco conosciuto di Matelica". Soddisfatto anche il sindaco Denis Cingolani: "Si è trattato di una manifestazione di successo che ha visto molti partecipanti alla scoperta del territorio. Il punto ristoro è stato allestito dall’assessore Filippo Maria Conti con il fondamentale aiuto di Danilo Copponi, nella sede del comitato quartiere Piane-Colferraio a cui va un ringraziamento particolare. Questa scelta è stata fatta per cercare di valorizzare al meglio questa splendida frazione matelicese. Un ringraziamento inoltre alle diverse attività che hanno contribuito con i loro prodotti".

m. p.