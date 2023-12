Con “Jolly Sosta“ basta un Sms

Sarà attivo fino a inizio gennaio il servizio del “Jolly Sosta“ a Porto Recanati, e cioè l’applicazione per cellulari che permette a chiunque di poter parcheggiare gratuitamente la propria auto sulle strisce blu per mezz’ora al giorno. Ne ha dato notizia il sindaco Andrea Michelini, tramite un post sulla sua pagina istituzionale Facebook. Ha scritto Michelini sul social network: "vi informiamo che fino al 7 gennaio è attivo il servizio che permette di parcheggiare gratuitamente la propria auto in uno stallo blu per mezz’ora. Per poterne usufruire basta inviare un sms con la targa del proprio veicolo al numero telefonico 3399957691. Il sistema – aggiunge ancora il sindaco – produrrà in automatico una risposta che varrà come conferma dell’autorizzazione alla sosta per trenta minuti. Si potrà usufruire del servizio una sola volta nell’arco delle 24 ore".