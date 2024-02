Con Karin Mecozzi alla scoperta delle regole d’oro dell’erboristeria

Appuntamento mercoledì alle 17, nella biblioteca Antolisei di San Severino, con l’esperta erborista Karin Mecozzi che parlerà al pubblico dei suoi due libri "Ars Herbaria. Piante medicinali nel respiro dell’anno" e "Verde resilienza. Erboristeria pratica nel cambiamento". Il tutto rientra nella rassegna culturale "Voci tra i libri", patrocinata dal Comune e dedicata agli autori locali, che si svolge ogni mese di mercoledì. L’incontro sarà condotto da Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri di Sanseverino. L’ingresso è libero. "Ars Herbaria" è una raccolta di studi nel campo dell’erboristeria classica, goetheanistica e antroposofica e degli articoli di erboristeria pubblicati in diverse lingue dalla Mecozzi. E vuole essere un invito a sperimentare il mondo delle piante medicinali, sapendo che in tutto il mondo erboristi-raccoglitori cercano le piante medicinali in silenzio, con dedizione, nel luogo adatto. "Verde resilienza", invece, ha l’obiettivo accompagnare il lettore in un’esperienza concreta di erboristeria vissuta attraverso le tre regole d’oro dell’erboristeria moderna: pratica, conoscenza e condivisione.