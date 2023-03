Con la boxe adesso so anche difendermi

Al suo primo combattimento sul ring, a Fermo, si è portata a casa la vittoria. Un bell’esordio per Noemi Tiofilo, maceratese 29enne categoria Elite 54 kgi, una delle atlete che praticano con Luca Pucci dell’Accademia pugilistica la specialità Gym Boxe.

Da quanto tempo si allena in questa disciplina?

"Da poco più di un anno".

Cosa l’ha portata a scegliere proprio il pugilato?

"Il desiderio di avere più consapevolezza di me stessa e anche di imparare a difendermi".

Lo trova uno sport faticoso?

"Faticoso sì, ma non mi pesaa perché l’ho scelto io".

Cosa l’ha spinta a salire sul ring?

"La voglia di mettermi alla prova".

Non ha avuto paura?

"No, all’inizio devo ammettere di essere stata un po’ agitata, ma poi sono riuscita a concentrarmi".

In che modo?

"In primo luogo grazie al mio allenatore, Luca Pucci, che mi ha aiutata, e poi grazie alla consapevolezza di aver lavorato, di essermi impegnata seriamente prima di questo appuntamento. Ma in fondo è un po’ come se ci si prendesse in giro e si dicesse ’ok sono pronta!’ ma tanto poi non si è pronti mai. Tanto vale buttarsi".

Consiglierebbe il pugilato ad altre donne?

"Sì, senz’altro. Per fortuna, sono sempre di più".

Ha trovato pregiudizi in questo ambiente sportivo?

"A volte sì. Non tanto in palestra, quanto invece fuori. Difficilmente sei presa sul serio, quando dici che pratichi la boxe".

p. p.