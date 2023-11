Con la Croce Rossa una panchina rossa in piazza Garibaldi Il Comitato di Matelica della Croce Rossa installa una panchina rossa in piazza Garibaldi per testimoniare l'impegno contro la violenza di genere. Sabato alle 16.30, presenza delle autorità locali e regionali. Una sfida che richiede cambiamento culturale e investimenti nella prevenzione.