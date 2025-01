"Con la legge di bilancio tagli ai servizi per i cittadini"

Il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili (nella foto), che riveste anche il ruolo di presidente Ali (Autonomie locali italiane) Marche interviene sulla legge di bilancio 2025 esprimendo perplessità.

"I tagli preventivati alla spesa corrente sono i più preoccupanti, perché vanno a ridurre le risorse utilizzate dai Comuni per far fronte alle manutenzioni e ai servizi alla cittadinanza – afferma Gentili –. Questa scure viene calata in un momento storico e in un contesto socioeconomico complicato, che vede un crudo aumento dei bisogni sociali e comunitari. L’impatto negativo sarà evidente a partire dal 2027, nel “dopo Pnrr“. Per i Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, inoltre, viene di fatto azzerato il finanziamento per le piccole opere; nelle Marche questa problematica tocca un Comune ogni quattro e quasi tutti insistenti nelle aree interne, sommandosi così alle già consolidate difficoltà economiche e infrastrutturali. Non state togliendo a noi sindaci ma ai cittadini" conclude Gentili.

Il sindaco di Monte San Giusto è al timone di Ali Marche dall’ottobre 2023, quando è stato eletto all’unanimità durante l’assemblea congressuale dell’associazione. "Ali è una realtà che si differenzia e caratterizza nel panorama nazionale e locale per il suo ruolo politico, se pensiamo alle importanti battaglie che ha portato avanti in questi anni, e per i servizi che offre, soprattutto per le piccole realtà, troppo spesso lasciate fuori dal dibattito" ha detto fin da subito.