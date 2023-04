"Con la rotatoria meno problemi Ma la questione traffico rimane"

di Giuliano Forani

Signor sindaco, a proposito di traffico e code, impiegare venti minuti in un giorno qualsiasi, per raggiungere la rotatoria da zona stadio, non le sembrano un po’ troppi? E ci si è chiesto mai che cosa potrà succedere questa estate, quando la movida verso il mare si moltiplica? Con questa domanda abbiamo posto al primo cittadino una serie di riflessioni alla luce delle lunghe file che si formano soprattutto nelle ore di punta. Si stanno studiano provvedimenti per rendere meno tribolato il viaggio dei turisti dalla collina al mare e viceversa? Il sindaco Fabrizio Ciarapica conviene che la situazione non è semplice ma è fiducioso e soprattutto guarda con attenzione al futuro e anche al programma che altre Istituzioni stanno mettendo in campo. "Lo scorso anno – dice Ciarapica – le sofferenze principali sono state create soprattutto dai lavori sulla superstrada, mentre sono scene di ordinaria amministrazione quelle legate alle code lungo la SS16. La rotatoria provvisoria da noi realizzata ha risolto molti problemi ma non tutti. Confidiamo che la prossima estate l’Anas organizzi diversamente il programma di interventi lungo la superstrada Val di Chienti e in particolare sono confortanti alcune conferme relative ad interventi infrastrutturali di importanza vitale". Si spieghi meglio. "Proprio qualche giorno fa, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha ribadito che entro il 2024 verranno cantierati i lavori per il collegamento tra via Einaudi e Sant’Elpidio a Mare, attraverso un ponte carrabile sul Chienti. Sarà un’opera vitale per alleggerire il traffico da e per Porto Sant’Elpidio. Costerà 46 milioni di euro e sarà finanziato dalla Regione. L’amministrazione di centrodestra lo aveva proposto già vent’anni fa, i Comuni del Fermano erano d’accordo ma nessuno, allora, raccolse l’idea". Ha parlato di interventi infrastrutturali, al plurale. "Sì, gli altri saranno quelli attesi a opera della Quadrilatero e delle Ferrovie. La Quadrilatero mi ha assicurato che entro i primi mesi del 2024 aprirà il cantiere per realizzare la rotatoria definitiva al terminal della superstrada e una più piccola all’incrocio di via Fontanelle e la SS16. Una volta portato a termine questo programma, entreranno in funzione le Ferrovie per fare il sottopassaggio di via Carducci. Tutti questi interventi messi insieme costituiranno la soluzione migliore per qualificare l’accoglienza di Civitanova. E’ bene programmare il futuro, senza fermarsi al presente". Del riammagliamento non si parla più? Per molti, sarebbe la soluzione ideale per snellire il traffico. "È la soluzione da noi indicata e non è stata di certo accantonata. Il discorso sarà presto ripreso, la giunta precedente ha approvato un atto di indirizzo e non torna indietro, ma c’è da dare tempo al tempo". Lei parla giustamente di guardare al futuro, ma alle lunghe file di oggi e alle sofferenze del pendolarismo chi ci pensa? "La rotatoria provvisoria ha già dimostrato che funziona, e se poi saranno tolti in estate i cantieri sulla superstrada, tanta sofferenza sarà eliminata".