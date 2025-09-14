Con l’Anae i volumi antichi online

Il sindaco Mauro Sclavi ha ricevuto una delegazione dell’Anae, l’Associazione nazionale aviazione dell’esercito, sezione Fabio Montagna di Tolentino. L’incontro ha consentito di conoscere le attività dell’associazione che, con le scuole tolentinati, sta avviando il progetto Digitalizzazione dei volumi antichi non scomponibili. Questo coinvolge gli studenti e si prefigge di salvaguardare il patrimonio librario coniugando la tradizione storico-culturale con l’utilizzo degli strumenti tecnologici. "L’obiettivo è la creazione di un archivio digitale in grado di preservare opere di particolare valore storico, garantendone al contempo l’accessibilità a studiosi, studenti e appassionati" spiega il Comune. Sarà impiegato uno scanner fornito a titolo gratuito dalla sezione Anae di Tolentino, corredato di software ocr dedicato. "La realizzazione di un progetto di tale portata – hanno concordato amministrazione e Anae – rappresenta un investimento prezioso e sicuro che consente di esplorare e al tempo stesso salvaguardare il nostro patrimonio culturale. Il connubio tra ricerca storica e innovazione digitale può fornire un contributo duraturo alla valorizzazione e diffusione delle radici culturali".