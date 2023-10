Con l’auto diritta contro un muro. Muore Francesca Bellabarba

Con l’auto finisce diritta contro un muro: così è morta Francesca Bellabarba, 78 anni. Il tragico incidente si è verificato ieri all’ora di pranzo, in via Roma. Erano le 13.20 quando l’anziana, alla guida di una Opel Agila, proveniente da via Lori (la strada della chiesa di San Francesco), arrivata all’incrocio con via Roma non ha rispettato lo stop ed è andata a schiantarsi contro il muro del gommista, proprio di fronte, nel tratto tra la lavanderia e il bar Nino. Nell’auto con lei anche il marito, Luigi Vannucci, e la cognata, rimasta gravemente ferita. I tre erano usciti dalla chiesa, dove era stata celebrata una cresima. In un attimo si è consumata la tragedia: per cause ancora da chiarire, l’anziana non avrebbe frenato per niente allo stop e con l’auto è finita contro il muro dall’altra parte della strada, portandosi via alcuni vasi e uno scooter parcheggiato davanti a quel condominio. L’impatto è stato violentissimo, gli airbag sono esplosi entrambi. I soccorritori hanno provato a rianimare la 78enne, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La cognata, che viaggiava sul sedile posteriore, è stata trasportata a Torrette e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, mentre il marito di Bellabarba, anche lui rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso di Macerata, le sue condizioni non sarebbero gravi. Tutti e tre sono originari di Camerino.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, nel momento del passaggio dell’auto da una parte all’altra di via Roma non è transitato nessun altro. Procede la polizia locale. Sul luogo anche i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il 118 con due ambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti, oltre alla eliambulanza. Luigi Vannucci è molto conosciuto nel mondo della Fondazione Carima, dove ha ricoperto incarichi importanti e ha guidato Casa Amica di Camerino (Ipab, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). Sotto choc i familiari e gli amici che sono accorsi sul posto. Ora si cercherà di capire che cosa abbia causato l’incidente.