Con l’auto finisce nel burrone. Mattinata di paura per una 76enne

Paura ieri mattina a Urbisaglia, per una 76enne al voltante di una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,.30. La donna era da poco uscita di casa e si trovava in via Procopio, lungo la strada provinciale, quando, per cause in corso di accertamento, è andata dritta senza fare lo stop finendo nel burrone. Ha percorso in questo modo circa un centinaio di metri, riuscendo a schivare gli alberi e senza rovesciarsi, fino a una recinzione in via Setificio, la strada che scende a Passo Colmurano. La 76enne ha fatto tutto da sola.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolentino e l’hanno tirata fuori dall’abitacolo con le attrezzature specifiche. La 76enne era cosciente e collaborava alle operazioni per uscire; a quanto sembra avrebbe riportato un trauma toracico per l’impatto. Le sue condizioni, considerando anche la dinamica, non sono gravi. Gli operatori sanitari del 118 l’hanno sottoposto alle prime cure sul posto e poi l’hanno portata in ambulanza all’ospedale di Macerata, per i dovuti accertamenti. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tolentino. L’auto è stata recuperata con l’ausilio di un mezzo speciale.

l. g.