Con le cabine scompare anche una parte di noi "Un peccato distruggerle: vanno riutilizzate"

di Chiara Gabrielli

"Ai tempi del boom delle cabine telefoniche, Macerata risplendeva. Il centro era sempre pieno di gente, si respirava un’aria frizzante, il futuro era carico di promesse e sogni. Chiamare la fidanzata, un amico o la famiglia era qualcosa che richiedeva tempo, si comunicava con lentezza, con calma, spesso in modo rocambolesco se all’altro capo del telefono rispondeva qualcun altro e non la persona desiderata, magari dopo aver atteso un’ora in fila, stando bene attenti a non consumare troppi gettoni. Tempi difficili? No, meravigliosi. Le cabine sono state soffocate dalla tecnologia e non le usa più nessuno, ma è un peccato buttarle via". Altro che videomessaggio, l’ultima novità di WhatsApp nell’era della comunicazione istantanea: fino a qualche decennio fa, ti mettevi in coda armato di pazienza davanti alle cabine della Sip sotto la Galleria del Commercio e poi incrociavi le dita sperando che, quando sarebbe stato il tuo turno, avresti trovato a casa o al bar la persona richiesta, pregando che non fosse uscita o, nel caso di una fidanzata, che non venisse a rispondere, che so, il padre. Questi i ricordi impressi nella memoria dei maceratesi, quando le cabine Sip erano in centro (dove ora ci sono le Generali), quando si andava lì per una conversazione privata, fare uno scherzo telefonico o una chiamata importante. Quando il centro era invaso dai militari dell’Aeronautica (c’era la caserma in via Roma) che, armati di pazienza, si mettevano in fila aspettando di poter telefonare a casa o alla ragazza. Pochi anni dopo, erano gli anni della febbre delle schede, i ragazzi se le scambiavano tra i banchi di scuola, collezionarle andava di moda.

Umberto Taffetani e la moglie Rosina hanno avuto il frutta e verdura in vicolo Ferrari dal ‘77 al 2016: "Gli anni ‘80 sono stati gli anni d’oro per Macerata – racconta Taffetani –, erano i tempi di Simoncini, Marcella Venanzetti, il dottor Cecarini, il bar Pompei e Flavio, alimentari di altissima qualità. Lavorare qui era un piacere, tutta un’altra cosa, c’era euforia nell’aria, il centro era pieno, la vita ricca di aspettative. Arrivavano i clienti da fuori città per acquistare nei nostri piccoli negozi del centro, un concetto che ora è completamente scomparso. In Galleria c’era la sede Sip, si prendevano i gettoni e poi, quando arrivava il proprio turno, si cercava di ’stringere’, per spenderne il meno possibile". Pierino Camertoni ricorda bene quel periodo, è stato lui, come barista, a inaugurare la sede Sip in Galleria: "I ragazzi dell’Aeronautica invadevano il centro, c’era un flusso continuo. Era pieno di giovani, anche dell’Università, si mettevano in fila per cambiare i soldi al bar per poi andare a telefonare. Era un’altra città, in tutto. C’era un’atmosfera di novità continua, di sviluppo. Le cabine erano belle, luminose, eleganti e pulite, specie all’inizio. Ricordo anche la sede di via Piave, per i disabili".

Aldo Di Pietro, che aprì il suo negozio in centro nel ’72, fa notare che allora era tutto diverso, a partire dalla disponibilità altrui, fondamentale affinché la chiamata andasse a buon fine: "Spesso da una cabina si telefonava a un bar, perché quasi nessuno aveva l’apparecchio a casa. Ricordo quando facevo il militare a Cervignano del Friuli, negli anni ‘60, chiamavo appunto il bar e chi rispondeva andava ad avvertire a casa i miei, che si facevano una corsa al bar. Come pure ricordo i militari in fila davanti alla Sip". Fare una telefonata, allora, era un rituale, "ci si prendeva del tempo, si aspettava. Era una città ancora legata alla storia, non c’era internet, l’invasione della modernità era lontana. Si respirava spensieratezza e un futuro pieno, carico di promesse. Ora le cabine invece sono superflue, non servono più a nessuno, sono state soffocate dalla tecnologia".

Milena Ibro e Gino, alla libreria Giometti & Antonello in via Gramsci, recuperano libri: "Noi siamo sempre per il recupero – sottolinea Ibro –, perché si buttano via le cabine? Rappresentano un pezzo di storia, mostrano le tappe della comunicazione. Potrebbero essere riutilizzate in mille modi, basta metterci dentro uno sgabellino e trasformarle in piccoli punti di ristoro". C’è un affetto antico, da parte di tutti, per questi affari oggi giudicati ’inutili’. "Per me sono stati essenziali – dice Ibro –, quando sono arrivata in Italia dall’Albania, nel ‘98, da giovane studentessa, non mi potevo permettere chiamate internazionali, quindi usavo le cabine, inserivo la scheda. La cabina garantiva anche un modo democratico per fare una telefonata privata, in libertà". "Alle cabine della Sip andavo a telefonare alla fidanzata, mia attuale moglie – racconta Roberto Andreoli del bar Mercurio –, garantivano un servizio importantissimo per la città. Era l’epoca dei gettoni marroni, poi si passò alle schede telefoniche, i ragazzi oggi non sanno nemmeno che cosa siano. Che tempi. Adesso è tutto cambiato". C’erano cabine in via Armaroli, ma anche per il corso della Repubblica, vicino alla Provincia, per un periodo furono anche in piazza della Libertà.