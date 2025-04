Con lo street food tornano i sapori del mondo

Torna a Civitanova da giovedì a domenica il "Mappamondo dei sapori festival", lo street food di piazza don Eliseo Scorolli, che vede la partecipazione di quindici food truck. Saranno proposte specialità culinarie italiane e internazionali, suddivise per regioni e tradizioni storiche delle varie località.

Le serate saranno animate dalla musica dei dj e attività collaterali, tra cui animazioni per bambini. L’organizzazione è a cura dell’associazione "La terra delle meraviglie", che ha chiesto l’autorizzazione comunale per lo svolgimento del festival enogastronomico. La manifestazione di quattro giorni è realizzata con il patrocinio dell’assessorato al commercio, in quanto la manifestazione è stata ritenuta in linea con l’interesse dell’amministrazione comunale a sviluppare e sostenere iniziative per promuovere l’immagine turistico-commerciale della città e valorizzare le attività economiche del centro storico cittadino; l’obiettivo per il Comune è di rendere più attrattivi gli spazi urbani di socializzazione, di vivibilità, favorendo nel contempo la sinergia con le attività commerciali, culturali e turistiche.

Nella giornata di venerdì 25 si ripete in piazza XX Settembre il mercatino della "Civitanova eventi" che durerà l’intera giornata, dalle 8 alle 20, con bancarelle dove si potranno acquistare prodotti di diverse aree merceologiche.