"Con l’ok al Piano sanitario, si va verso il rilancio dell’ospedale"

"Con l’approvazione del Piano sanitario regionale, si creano le condizioni – precisa Raffaele Consalvi (nella foto) capogruppo di "Uniti per Cingoli" in consiglio comunale ed esponente del Pd – per il rilancio dell’ospedale di Cingoli, situato in zona montana e disagiata. Finalmente si conclude una vicenda iniziata nel 1983 con il primo Piano sanitario, fino all’ultimo del gennaio 2020". Dal generale al particolare, Consalvi rileva: "Ogni piano che si è susseguito fino a oggi, poneva il nosocomio di Cingoli nel limbo: non veniva riconvertito per la sua collocazione in zona disagiata, ma allo stesso tempo non era ben chiara la sua collocazione ospedaliera. Oggi il nuovo Piano, prendendo un assunto da quello della Giunta-Ceriscioli che parificava la realtà di Cingoli a Pergola e Amandola, definisce i termini legislativi della vicenda: questo di Cingoli è ospedale di base in zona disagiata. Noi, a prescindere da chi governava la Regione, siano sempre stati dalla parte dei servizi sanitari e ospedalieri della nostra zona". Dalla soddisfazione alle riflessioni, Consalvi evidenzia: "Compiuto il fondamentale passo, non è che magicamente i problemi siano risolti. Il Piano dà riferimenti normativi, delinea la cornice. L’atto fondamentale sarà il Piano aziendale che il nuovo direttore dell’Ast 2 dovrà predisporre: ci auguriamo che siano presenti le risorse finanziarie specifiche, un piano di assunzioni, il funzionamento del Pronto soccorso punto di Primo intervento. Fondamentale per dare dignità del nosocomio sarà riportare a strutture complesse i reparti di Medicina e di Riabilitazione. Come sarà importante potenziare i servizi poliambulatoriali e di distretto (la famosa "Casa della Salute") ridotti ai minimi termini, rinnovare alcune attrezzature in cui si possa sfruttare la telemedicina. Il Piano è un importante contenitore, ma va riempito di contenuti".

Gianfilippo Centanni