Con Manifatture Alessia rinasce Villa Valentini

Villa Valentini a Belforte torna a splendere: ieri l’azienda Manifatture Alessia ha inaugurato la nuova sede, dopo il restauro del complesso del XVII secolo, antica dimora del cardinale Giacomo Sannesio, bene tutelato dal ministero della cultura, dichiarato "patrimonio storico di particolare pregio nazionale".

"Ars et labor" il titolo dell’evento, tra arte e cultura d’impresa, con i professori Romano Benini, docente di sociologia del made in Italy alla Sapienza di Roma, e Giuseppe Valentini Malavolti, storico dell’arte. Presente il governatore Francesco Acquaroli.

"L’operazione che ha permesso la rinascita di Villa Valentini ci riempie di orgoglio – ha detto il sindaco Alessio Vita –. I titolari, Roberto Giujusa e Isabella Del Vecchio, sono l’esempio di come a noi italiani piacciano le sfide: il recupero di questo bene non è stato semplice, sarebbe stato molto più veloce investire in un capannone. Invece hanno creduto nell’importanza della bellezza e del territorio".

Manifatture Alessia, azienda del settore moda, si occupa di prototipazione, modellistica e campionatura per uffici stile. Villa Valentini diventerà un centro di ispirazione creativa aperto a clienti, stilisti e designer.