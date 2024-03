"Con queste temperature gelato per tutto l’anno"

Un gelato è per sempre. Sempre c’è un gelato. Dopo il mese di chiusura per ferie a inizio anno la gelateria Tutto Gelato, che a novembre compirà 39 anni di attività, torna a pieno ritmo e con molte idee, alcune svelate e altre top secret. "Abbiamo avuto molti consensi già dal primo weekend di marzo - spiega la proprietaria Barbara Trozzo - con la riapertura del locale, nonostante sia arrivato giustamente un po’ di freddo".

Il gelato non è più, di fatto, un alimento stagionale?

"Esatto. Infatti, la mia idea è quella di non chiudere mai e di dare continuità a questa attività perché, appunto, non è più pensabile a un prodotto prettamente primaverile/estivo. Il gelato si mangia tutto l’anno e con queste temperature miti ci sarà da rivedere tutto il ciclo di produzione".

Quindi terrete sempre aperto?

"Ci stiamo pensando seriamente. Il problema è trovare un organico che sia predisposto a un certo impegno continuativo sia per il laboratorio che per il banco".

Si trovano pochi giovani?

"Non se ne trovano molti, ma per fortuna ci sono ancora ragazzi disposti a impegnarsi seriamente. Questo mi incoraggia a continuare, ad insegnare il mestiere e a sperare che qualcuno proseguirà ciò che io sto facendo".

Il settore della gelateria si è espanso?

"Sì, molto e in tutte le direzioni. Posso dire che il gelato si può fare, con i dovuti studi, accorgimenti e lavorazioni , partendo da qualsiasi prodotto alimentare e che c’è una grande flessibilità. Possiamo essere presenti per e in ogni occasione e ricorrenza. Anche per questo dobbiamo garantire la nostra presenza per tutto l’anno".

Come va la produzione del senza glutine senza lattosio, senza zucchero?

"Dal 2010 ad oggi la richiesta è raddoppiata. Un 15% di produzione è dedicata a questo prodotto".

Cosa sono i gelati gourmet?

"Ci vengono richiesti dagli chef per fare alcuni abbinamenti . I gusti che facciamo più spesso sono parmigiano, salmone e oliva".

Qual è la novità che lancerete a giorni?

"Stiamo perfezionando un gusto che uscirà a brevissimo, si tratta del gelato alla rosa".

Avete mai prodotto gelati ai fiori?

"Sì, quello con sambuco, la lavanda, forse proporremo, oltre alla rosa, anche quello con la violetta. I clienti amano vederli al banco perché danno colore, freschezza, novità. Anche se i gusti maggiormente richiesti rimangono quelli classici da noi troverete un gelato che profuma, rallegra e anticipa la primavera".