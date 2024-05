Con Raf e Cecchetto, tre giorni di festa

Tre giorni di festa nel weekend del 2 giugno. Oltre a Raf, la città ospiterà anche Claudio Cecchetto e diverse iniziative organizzate da Comune e Azienda Teatri con associazioni e realtà del territorio. Si parte il 31 maggio con la "Notte tricolore", una serata di shopping in centro: negozi e chalet si vestiranno a tema tricolore, e alle 21 si accenderanno le luci bianche, rosse e verdi in corso Umberto I, Palazzo Sforza e piazza Conchiglia. Sabato l’anteprima del festival "Risuona la piazza": in piazza XX settembre (21.15) si ballerà con la musica di Radio 70 80 90 Disco Dance, gli speaker Valentino Valemix e Francesca Travaglini di Radio Linea intervisteranno il dj Claudio Cecchetto. Lo spettacolo sarà a ingresso libero, come il concerto di domenica 2, quando a esibirsi sarà Raf nella stessa piazza alle 21. Domenica la mattinata si aprirà con il raduno delle Fiat 500 a cura della Banda del Cinquino, dalle 9 in piazza XX Settembre; un’ora più tardi, al largo Melvin Jones, la festa degli aquiloni "Aquiloniamo". Da segnalare venerdì alle 21.15 il film "Io e il secco" al cinema Cecchetti, e il campionato italiano di scacchi con Alfiere nero al Lido Cluana. Il primo e il 2 giugno visite guidate alla pinacoteca Moretti e il mercatino della Mylove al lungomare Piermanni. Alla presentazione di ieri, con il sindaco Fabrizio Ciarapica, la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni e la vice Agnese Biritognolo, Marco Scarpetta e Giacomo Mantovani dell’Associazione balnear, Debora Pennesi, Luca Ciarpella, Francesca Travaglini, Michele Colombati della Banda del cinquino, Carmen Lisa Carella di ‘Mylove Eventi’.

Francesco Rossetti