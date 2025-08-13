Sam, un addio pesante

Con Sferisterio Live si alza il volume. Al via la stagione dei concerti

Oggi sul palco Gianna Nannini, poi Diodato, Gabbani, Ranieri, De Gregori: appuntamenti fino a settembre

Francesco Gabbani sarà sul palco dello Sferisterio il 22 agosto

Per approfondire:

Il live delle 21 di oggi di Gianna Nannini volta pagina all’Arena, dove è appena calato il sipario sul 61° Macerata Opera Festival. La rocker senese apre i 12 appuntamenti di Sferisterio Live + che prevedono musica, intrattenimento e musical. Gli artisti che si susseguiranno allo Sferisterio fino a settembre, dopo Gianna Nannini, sono Diodato (domani), Francesco Gabbani "Dalla tua parte Summer Tour" (venerdì 22 agosto), Massimo Ranieri "Tutti i sogni ancora in volo" (sabato 23), Serena Rossi "SereNata a Napoli" (mercoledì 27), Steve Hackett (venerdì 5 settembre), Francesco De Gregori nel 50° anniversario di "Rimmel" (sabato 6 settembre), Vincenzo Salemme "Ogni promessa è debito" (lunedì 8 settembre), West Side Story musical-kolossal di Massimo Romeo Piparo (sabato 13 settembre), Edoardo Leo "Ti racconto una storia letture semiserie e tragicomiche | Summer edition" (domenica 14 settembre), Maurizio Battista (venerdì 19 settembre) ed Edoardo Bennato (sabato 20 settembre).

"Dopo il grande successo del Mof, la nostra meravigliosa Arena – afferma il sindaco Sandro Parcaroli – è pronta ad accogliere gli appuntamenti di Sferisterio Live + che, ogni anno, fanno registrare in città un grandissimo numero di presenze con concerti e spettacoli di qualità e per tutti i gusti. A impreziosire questa edizione ci sarà anche la sinergia con Confartigianato e, dunque, l’apertura serale delle attività commerciali; in questo modo, Sferisterio Live + si conferma anche veicolo di promozione del territorio". "Stasera – aggiunge l’assessore Riccardo Sacchi – parte un progetto rinnovato, che cresce e che guarda oltre: più musica, più spettacolo, più emozioni. E chi meglio di un’icona del rock italiano come Gianna Nannini poteva aprire questa nuova stagione? La sua voce, la sua energia, la sua storia danno il via a una rassegna che, fino a settembre, porterà sul palco nomi amatissimi e generi diversi. Sferisterio Live + è un invito ad aprirsi, a lasciarsi sorprendere, a vivere pienamente l’estate. Perché Macerata è anche musica, teatro, ma soprattutto è viva".

Grazie alla collaborazione tra il Comune e Confartigianato diversi esercizi commerciali della città hanno aderito a "Macerata Live", la chiamata a bar e ristoranti e negozi per rendere più accogliente la città nelle serate di Sferisterio Live +, assicurando l’apertura dopo gli spettacoli in Arena o allestendo vetrine a tema.

© Riproduzione riservata

