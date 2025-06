Con una nuova insegna, si accende la Croce Verde

Grande festa per i 40 anni della sede della Croce Verde di Civitanova, una insegna luminosa tra gli ulivi indica la sede dell’associazione. È stata accesa per la prima volta alla presenza del presidente, il dottor Cesare Bartolucci, di Massimo Tombolini, direttore del Banco Marchigiano, dell’assessore Barbara Capponi, del consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli e di tanti volontari. "Ci sono due coincidenze temporali – ha detto il presidente Bartolucci –. La prima e la più importante è il 41ª anniversario dell’inaugurazione della nostra sede, avvenuta il 14 giugno 1985. La sede è il frutto della raccolta di carta e stracci da parte dei militi di allora, del lavoro regalato da tanti militi che hanno messo a disposizione la loro professionalità per costruirla, delle elargizioni di tante ditte che hanno donato vernici, piastrelle, infissi e prodotti vari, e delle donazioni di tantissimi concittadini. La seconda ricorrenza è più semplice, il primo anniversario di questo consiglio di amministrazione. Voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri, le segretarie, i dipendenti, i militi volontari, il gruppo giovani, la direttrice sanitaria, i formatori e l’organo di controllo". A seguire, lo spettacolo "Scena muta" di Piero Massimo Macchini. Nel pomeriggio la presentazione dei bilanci consuntivo e sociale del 2024. Sono stati percorsi in totale 251.842 chilometri; effettuate 5.020 uscite del 118 e solo per queste i chilometri percorsi sono 81.385.

Chiara Marinelli