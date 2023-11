Conad, festa per i dieci anni

Grande festa da domani e per tutto il fine settimana al supermercato Conad di via dei Velini: si celebra il decimo anno di apertura del punto vendita. L’appuntamento è in via dei Velini 30 e si festeggerà per tutta la giornata. "Per l’occasione – spiega Lorenzo Fratalocchi, responsabile del supermercato – abbiamo deciso di festeggiare durante tutta la giornata con omaggi per tutti i clienti che ci verranno a visitare da domani e fino a tutto il fine settimana". Domani, giorno dell’anniversario, colazioni offerte a tutti, a seguire porchetta. Il clou dell’iniziativa sarà alle 17.30, quando si taglierà la torta. Momenti speciali per tutti i clienti per il decimo anniversario del punto vendita.