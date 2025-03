Concato sul palco dell’arena Gigli

Lo storico cantautore Fabio Concato farà tappa il 20 agosto a Porto Recanati, con un concerto previsto all’arena Gigli (inizio alle 21.30). La data rientra nel nuovo tour "Altro di me", che prende ispirazione dal titolo del brano più introspettivo dell’album "Tutto qua", uscito nel 2012. "Altro di me" esprime un desiderio: scegliere, nel proprio catalogo di oltre 150 canzoni, brani non eseguiti da tempo per proporli al pubblico e condividere ricordi ed emozioni in un concerto dove, oltre ai grandi classici di Concato, trovino spazio e attenzione tanti "vecchi, cari amici". Una buona occasione per scoprire o riscoprire piccoli-grandi capolavori. Lo accompagneranno sul palco Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). I biglietti per il concerto sono disponibili sui circuiti online di TicketOne e Ciaoticket. Per info: 3473247190.

Mercoledì 6 agosto arriverà anche il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. All’arena Gigli porterà "I migliori anni della nostra vita", una carrellata ironica e amara sul mondo della politica e dell’economia.

Due nuovi appuntamenti al cartellone estivo dunque, che si aggiungono a quelli già annunciati con Nek, Marco Masini, Nino D’Angelo, Stefano De Martino e il Buena Vista Social Club.