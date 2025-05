Concerti e danze per San Girio

Tutto pronto per la tradizionale festa di San Girio a Potenza Picena, con concerti e tanta musica in programma nel weekend. Si comincerà stasera: dalle 20 alle 22.30 ecco "San Girio Dance Night", che vedrà sul palco una rassegna di danza e a seguire lo show case stylo e il freestyle battle con Dj Stritti. Non mancheranno gli stand di cibo e street food.

Domani alle 21 ci sarà "Generazione Beat", un dj set ispirato agli anni d’oro della musica italiana. Mentre alle 22 è previsto il concerto dell’Equipe 84, che porteranno i più grandi successi che hanno segnato un’epoca: da "Io ho in mente te" a "Tutta mia la città".

Sabato, dalle 21.30, andrà in scena una serata danzante con Roberto Carpineti e la sua band: musica dal vivo, ballo liscio e tutto il calore di una festa che unisce generazioni.

Il clou è per domenica: alle 16 partirà il "Color kids party", un pomeriggio magico tra musica, colori e divertimento. I bambini incontreranno le principesse Disney, scivoleranno sul gonfiabile, parteciperanno al laboratorio delle favole e si scatteranno foto sui pannelli dei cartoni animati preferiti. Alle 21, la serata si aprirà con Roberto Anselmi e il suo gruppo. Un’ora dopo sarà il turno di Maurizio Martufello, che darà vita a uno show di battute, aneddoti e sarcasmo romano. Alle 23, lo spettacolo piromusicale tra colori e musica, per chiudere in bellezza.