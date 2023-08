Concerti e seminari: inclusività con la musica

Successo per la prima edizione di "In Opera", il progetto finalizzato alla promozione dell’inclusione attraverso l’opera lirica, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in collaborazione con l’Associazione Sferisterio e le realtà del terzo settore. Le attività svolte nell’ambito del progetto sono state seminari di formazione sull’opera lirica rivolti agli operatori sociali per avvicinarsi alla musica come strumento di accessibilità e inclusività curati da Michele Pirani, attore, regista, docente di musica, canto e tecnica vocale, le visite guidate alla sartoria teatrale e allo Sferisterio per i soggetti affetti da demenza o disabilità cognitive, i tirocini di inclusione sociale rivolti a cinque giovani con disabilità che nelle serate di spettacolo allo Sferisterio hanno svolto il servizio di accoglienza insieme ai loro tutor. ’In Opera’ ha presentato anche tre concerti in piazza Cesare Battisti, che hanno visto la partecipazione dell’artista ucraina Olena Kocherga, primo flauto dell’orchestra di Zaporizhzhia. "In Opera ha rappresentato un ulteriore tassello nel tragitto che l’Amministrazione ha intrapreso per rendere Macerata una città inclusiva – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro – promuovendo azioni finalizzate all’accessibilità, all’equità e all’inclusione nel rispetto di tutte le forme di diversità sia essa fisica, psicologica, sociale, linguistica e culturale. Grazie a un lavoro di rete siamo riusciti a favorire una maggiore accessibilità all’evento culturale di punta della nostra città, il Macerata Opera Festival, favorendone la conoscenza e la partecipazione da ‘attori’ e non come semplici spettatori, aspetti fondamentali di integrazione alla vita della comunità".