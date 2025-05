Concerti e spettacoli con la Corsa alla spada

Partita la Corsa alla Spada e Palio, e per l’occasione l’amministrazione di Camerino ha deciso di riproporre un’importante azione di prevenzione con "L’ebbrezza di fare del bene… l’unica strada sicura. Se guidi non bere", grazie al comando di polizia locale. "Prevenzione e sensibilizzazione sono parole chiave di queste sere di festa – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli –. La consapevolezza e la responsabilità di non mettersi alla guida dopo aver bevuto è l’unica strategia vincente per evitare pericoli per sé stessi e per gli altri". A disposizione alcol test ed etilometro per chi volesse sottoporsi al controllo del tasso alcolemico.

Oggi alle 16 alla Rocca del Borgia le ginnaste della Promo Sport Camerino sono le protagoniste di "I giochi di una volta", la ritmica per divertimento, mentre alle 21.15 nell’Accademia della musica "Viaggio musicale in Europa", concerto dell’Orchestra di chitarre delle Marche diretta dal maestro Silvio Catalini. Nelle taverne animazione con "Tilopa e il contorno del Diavolo” dei Giullari del Diavolo. Domani alle 18 nel Quartiere delle associazioni la presentazione degli atleti e delle atlete della 44° edizione e sarà svelata la spada, quest’anno offerta dal supermercato "Il Paniere" e realizzata dalla bottega dei fabbri Reversi di Muccia. In serata l’Offerta dei ceri e accensione del falò; ospiti il Torneo delle Guaite con Tamburini i Lupi di Visso. La novità è che al termine della cerimonia il Terziero di Muralto ha organizzato le festa concerto in piazza Umberto I.