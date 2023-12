Concerti in serie per i Pueri Cantores: "Ora più attenzione dal Comune"

E’ un dicembre di fuoco per l’associazione Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata che ha in ballo ben quattro concerti a cui, dal 28 dicembre al 1° gennaio, si aggiunge all’interno del Congresso Internazionale dei Pueri Cantores a Roma la partecipazione alla messa del primo dell’anno presieduta dal Papa e il concerto di gala in cui i Pueri di Macerata rappresenteranno l’Italia. L’avvocato Gian Luca Paolucci è nel coro da 50 anni e direttore da 35.

Avvocato, ha un desiderio da esprimere visto l’avvicinarsi del nuovo anno?

"Sì, vorrei stabilizzare questa associazione creata da don Fernando Morresi 63 anni fa che è diventata un punto di riferimento importante dell’intero comprensorio maceratese e, direi, della Regione".

Nello specifico?

"Vorrei che venisse ripristinata la convenzione con il Comune che è decaduta nel 2018, vorrei che venisse definita la sede temporanea in cui dovremo andare una volta lasciata la nostra sede storica e cioè la canonica della chiesa del sacro Cuore in cui dovranno avviarsi dei lavori, vorrei che la nostra realtà diventasse un punto di riferimento anche dal punto di vista istituzionale e per questo venisse riconosciuta. Ci dispiace che dopo tutto ciò che facciamo ci sia disinteresse e ci venga sempre detto che non ci sono i soldi, in fondo ne chiediamo davvero pochi per ciò che realizziamo e per l’impatto che abbiamo".

Voi avete contribuito e state contribuendo alla storia culturale di Macerata.

"In oltre 60 anni sono moltissimi i maceratesi che hanno fatto parte del coro, che hanno cantato nelle opere liriche presentate allo Sferisterio (con il quale abbiamo una convenzione annuale su richiesta dell’ente stesso), o che hanno gravitato intorno a questa associazione".

Da quanti elementi è composto il coro?

"Attualmente da una cinquantina di cui gran parte bambini e ragazzi entro i 15 anni. E’ una grande cosa che il coro sia rimasto coeso. Purtroppo con la pandemia molti cori in Italia sono evaporati. Ovviamente io non sono solo e devo ringraziare tutti quelli che mi aiutano a mantenere unito questo gruppo, dai ragazzi ai loro genitori, dai cantori più adulti a chi ci dà una mano".

Poco più di un mese fa siete stati oggetto di in un ordine del giorno.

"Sì, è stato bello che il consiglio comunale abbia dedicato del tempo a discutere del presente e del futuro della nostra Associazione (su precisa richiesta della consigliera Elisabetta Garbati che ha chiesto fondi e una sede per il coro dei Pueri, ndr). Le richieste esposte in consiglio sono quelle che da tempo dico a chi di dovere (nella presente e nella passata amministrazione) ma che non trovano, diciamo, l’attenzione adeguata. Perché?"

Cosa pensa di fare?

"Chiedo a chi non ci conosce personalmente di venire ad ascoltarci. Vi invito tutti ai nostri concerti. Saremo il 16 alle 21,25 nella chiesa di San Filippo a Treia con ’Strike the harp and join the chorus!’, all’arpa Monica Micheli e al violoncello Marco Paolucci; il 17 alle 21,15 nella chiesa dell’Immacolata con ’Puer natus est’,all’arpa Monica Micheli; il 23 alle 21 nella collegiata San Lorenzo di Urbisaglia, ospiti del coro Equi-voci; il 25 alle 17 al Sacro Cuore con il tradizionale concerto di Natale, al pianoforte e organo Annarosa Agostini. Partiremo poi Roma dove incontreremo quasi 4mila Pueri provenienti da tutto il mondo".

Paola Olmi