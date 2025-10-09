Concerti, incontri e visite guidate. Quattro giorni nel segno di Verdi

Musica, letteratura e cinema per "Buon Compleanno Maestro", la rassegna promossa dagli Amici dello Sferisterio con il Comune di Pollenza, nell’ambito di MarcheStorie. Da oggi a domenica il borgo si animerà con incontri, conferenze, concerti, laboratori e visite guidate rendendo omaggio a Giuseppe Verdi e al contesto culturale del Risorgimento. L’edizione 2025 è dedicata al basso pollentino Nicola Benedetti, primo interprete del ruolo di Banco nel Macbeth di Verdi, di cui ricorrono i 150 anni dalla morte.

Si parte con il ciclo "Storie ad alta voce: Senso di Camillo Boito", curato da Maria Laura Platania alla biblioteca comunale, da oggi a sabato alle 16.30: tre incontri di lettura e approfondimento per restituire il clima culturale e sociale dell’Ottocento. Il critico cinematografico prof. Anton Giulio Mancino domani alle 18.30 affronterà invece il tema "Il Risorgimento nel film antistorico italiano: tra melodramma e finzione cinematografica". Di storia si parlerà con il prof. Riccardo Piccioni oggi alle 17.45 nella sala convegni, mentre Fabio Sileoni dedicherà la conferenza di sabato (stessa location alle 17.30) a Benedetti con il titolo "Patria Oppressa: Nicola Benedetti, voce tra teatro e fermenti del Risorgimento".

Sul fronte musicale, oggi alle 21, il Coro Sibilla di Macerata aprirà il cartellone con "Eco di Libertà – il canto di un’Italia che nasce"; domani alle 21 il giovane basso Arrigo Liverani Minzoni, vincitore del Premio Benedetti–Pelagalli Rossetti 2025, terrà un recital verdiano; sabato alle 18.30 il pianista Luca Giarritta proporrà pagine di Giulio Ricordi. Sempre sabato, alle 21 al teatro Verdi, la Compagnia Massimo Romagnoli presenterà "Và Pensiero" uno spettacolo dedicato al mondo e al tempo di Verdi (info e prenotazioni 348 1681336).

Domenica alle 9.30 visita guidata esclusiva che partirà dal teatro Verdi e toccherà i palazzi storici di Pollenza, tra cui Palazzo Ricci-Petrocchini (prenotazione obbligatoria 3356934922). Alle 11, in sala nobile, Mariangela Marini, mezzosoprano e musicologa, condurrà un ascolto guidato. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.