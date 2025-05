Concerti, spettacoli e circo al Festival dell’Appennino

Il "Canto delle creature" a Sarnano il 2 giugno con Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna, Luca Barbarossa a Visso il 3 agosto, "Francesco l’uomo nuovo" a Camerino il 31 agosto con Luca Violini, i 50 Celt a Elcito di San Severino il 12 ottobre. Sono le tappe nel Maceratese della XVI edizione del Festival dell’Appennino "Inclusivo di natura", presentato mercoledì in conferenza dal commissario Guido Castelli. La kermesse cresce con 27 appuntamenti nell’arco di sei mesi, da domani a Palmiano in provincia di Ascoli al 12 ottobre, in 28 Comuni distribuiti nelle quattro regioni terremotate, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il programma sarà arricchito da 16 concerti, sette spettacoli, sei rappresentazioni di circo contemporaneo. David Riondino sarà il 31 maggio a Montegallo in provincia di Ascoli, mentre il 22 giugno Eugenio Finardi si esibirà con Frida Neri a Cupra Marittima; il 13 luglio ad Amandola in provincia di Fermo arriva Moni Ovadia e il 27 luglio a Spelonga di Arquata del Tronto sarà protagonista Saturnino, solo per citare alcuni eventi.

"Il Festival dell’Appennino continua a crescere e diventa sempre più inclusivo – ha affermato il commissario –. Sono numerose le comunità del sisma che hanno voluto aderire, collaborando con entusiasmo alla buona riuscita di una manifestazione concepita come un tassello rilevante dell’opera di riparazione economica e sociale che stiamo compiendo in questi territori. La parola chiave che ci ha guidati nel concepire questa iniziativa è valorizzazione, della cultura, della storia, dell’arte, della natura, della cucina".

"La sinergia tra territori, la ricchezza del programma e il forte sostegno governativo, in particolare attraverso l’impegno del commissario pongono le basi per un impatto positivo e duraturo sul tessuto economico, sociale e culturale dell’Appennino centrale", ha aggiunto il sottosegretario al Ministero dell’interno Emanuele Prisco.

"Per questa sedicesima edizione, siamo entusiasti di presentare luoghi di pregio naturalistico inediti, una sorpresa anche per la comunità del Festival dell’Appennino che ci segue con passione da anni", è intervenuto il direttore artistico Carlo Lanciotti. Le escursioni toccheranno anche nove itinerari naturalistici e spirituali di grande valore, dal Cammino delle Terre Mutate al Cammino Lauretano, passando per quello dei cappuccini e quello dei santuari.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma sarà necessario effettuare la prenotazione on line, su www.festivaldellappennino.it.