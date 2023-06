Concerto affascinante Con i Simply Red un viaggio all’indietro nella storia della musica

I Simply Red hanno fatto centro sotto più punti di vista: hanno riempito lo Sferisterio, hanno fatto ballare, cantare e sognare il pubblico per una serata magica che tanti hanno racchiuso nel telefonino con foto, selfie e qualche video. E così non c’è da meravigliarsi che in tanti abbiano anche acquistato una maglietta o qualche altro gadget. "È un ricordo, questa maglietta – spiega la svedese Christine Andersson che vive a Macerata – mi riporterà sempre a questo concerto che non mi sarei mai persa. I Simply Red mi hanno accompagnata nel tempo e queste canzoni hanno per me un valore speciale". Ma è anche vero che alcune lo sono ancora di più e appena si sono diffuse nell’aria le prime note di "If you don’t know me by now" c’è chi si abbracciava, chi si teneva per mano, chi riprendeva quel momento con il telefonino. "È la mia canzone preferita" aggiunge Andersson. "Era il brano - svela Riccardo Fonti di Foligno - di quando io e Laura ci siamo fidanzati". Alle 21 si sono accese le luci dell’Arena e "Better with you" ha aperto il concerto scaldando subito la platea. "È stato un live – dice Sara Apolloni di Porto Sant’Elpidio – splendido, bello e intenso". L’Arena era davvero un bel colpo d’occhio, i biglietti erano stati bruciati in poco tempo. "Noi – dice Apolloni – li abbiamo acquistati a dicembre". "Io – dice Fonti mentre legge la prenotazione – l’ho fatto il 10 novembre". Ma c’è anche chi non ha perso tempo. "A fine ottobre – ricorda Andersson – avevo il biglietto relativo al posto preferito in Arena". Dopo un’ora e mezza di musica le luci si sono spente, hanno cominciato a smontare il palco mentre molti speravano di potere ascoltare qualche brano in più. Alla bellezza del concerto si è sommata quella dell’Arena. "La conosciamo bene – sottolinea Apolloni guardando gli amici – e noi veniamo spesso, anche per la lirica". Sulla stessa lunghezza d’onda la svedese Andersson, ma c’è chi per la prima volta ha scoperto il fascino dello Sferisterio grazie alla band inglese. "È un posto magnifico, non lo conoscevamo" ammette Fonti che aggiunge, guardando la figlia "ci torneremo per Mr Rain e Madame".

