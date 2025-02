Concerto al pub Skasa:. Crista dà il via al Romanati Festival

Esordio al femminile per il "Romanati Eternal Festival" domani alle 21.30 al pub Skasa di Recanati. Sarà Crista la protagonista della prima data del festival, nato per celebrare l’affinità tra città eterna e città dell’infinito. Crista, al secolo Alessia Pensalfini, romagnola, è una cantautrice che ha miscelato influenze rock al cantautorato italiano: ha iniziato a scrivere a 24 anni, pubblicando nel 2015 il primo disco. Il concerto è in collaborazione con IlPicciobooking. Ingresso gratuito grazie alla collaborazione tra Whats Art, Leda e Skasa.