Concerto alla Rondinella Sul palco l’"Elastic Trio"

Domani sera, alle 21.30, il teatro "La Rondinella" di Montefano ospita "Elastic Trio", ovvero Riccardo Tesi (organetto diatonico), Vieri Sturlini (chitarra e voce) e Francesco Savoretti (percussioni). Il concerto è organizzato dall’associazione culturale PiorAcoustic in collaborazione con il Comune. "Con i compagni di viaggio Sturlini e Savoretti, Tesi riprende la navigazione in quel mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione – spiegano i promotori – dando vita ad uno spettacolo inedito, con nuovi volti e nuove composizioni: una musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative. Un trio frizzante ed elastico, votato all’inclusione, pronto di volta in volta ad ospitare a bordo musicisti che viaggiano sulla stessa rotta. Per un concerto d’eccezione". Ingresso 5 euro. Info e prenotazioni 3939040758 – 3298983502, [email protected]