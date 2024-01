Concerto all’Abbadia di Fiastra

Torna l’appuntamento con la musica classica sabato 6, giorno dell’Epifania, a partire dalle 18.30 all’Abbadia di Fiastra. In programma uno dei capolavori di Antonio Vivaldi, il celeberrimo Gloria Rv 598 in D dur per soli, coro e orchestra. Il programma proseguirà con G. F. Handel, la sinfonia tratta dall’ op. Solomon terzo atto "Arrival of the Queen of Sheba", per due oboi e orchestra, sempre di Vivaldi la sinfonia da "I cori delle Muse" e il largo dal concerto "L’inverno" per violino e orchestra. Fulcro del concerto sarà il Gloria Rv 589, uno dei capolavori della letteratura sacra settecentesca composto da Vivaldi tra il 1713 e 1714 a Venezia. Particolarità dell’opera è l’ultimo brano, il dodicesimo "Cum Santo Spiritu", che non fa parte del testo latino del Gloria ma fu introdotto nell’opera da uno spunto del compositore Ruggeri, di cui Vivaldi corregge di suo pugno la scrittura musicale e lo adotta nel suo Gloria. Protagonisti del concerto il coro Don Fernando Morresi di Mogliano (diretto dal maestro Licio Cernetti, nella foto) in collaborazione con il Coro polifonico Alaleona di Montegiorgio (diretto dal maestro Mita Bassani), maestro del coro Alessandro Pucci, soprano Chiara Marangoni ed Edy Bugotto, contralto Tamara Uteul. Con la Concert Abbey Chamber Orchestra suonano al violino Stefano Corradetti, all’oboe Patricia Tombesi e Lorenzo Burini, alla tromba Federico Perugini, direttore il maestro Cernetti. Il concerto sarà in diretta streaming con la regia di F.O.R.A.R.T. di Macerata. Il concerto è a ingresso libero.

re. ma.