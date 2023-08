Concerto all'alba a Tolentino con Serena Abrami e Monica Del Carpio

Domani alle 5.30, nel piazzale antistante la chiesa della Bura, a Tolentino, si rinnova l’appuntamento con il sorgere del sole in musica sulle dolci colline della contrada. Un concerto all’alba con la voce e chitarra acustica di Serena Abrami (nella foto) e la voce e il violoncello di Monica Del Carpio. "Suoni, canti e parole per residui di sogni e principi di pensieri" è il titolo. "Passando attraverso patrimoni musicali di tradizioni e etnie diverse, si attinge a una matrice comune che ha in sé l’idea di rinascita e armonia", spiegano gli organizzatori. Si può parcheggiare nel campo dietro la chiesa per poi raggiungere lo spazio scenico a piedi poco più avanti. Si consiglia di portare una coperta o tappetino e indumenti per coprirsi. Poi ci sarà una gustosa colazione (dolce o salata, a scelta). In caso di maltempo, il concerto si terrà all’interno della chiesa. Info 3282711611. L’iniziativa è organizzata dal "comitato Bura 988". Lunedì invece, alle 21.15, al campetto dell’oratorio Don Bosco prosegue la rassegna di cinema all’aperto "Ciak si sogna" con il film "Figli" con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.