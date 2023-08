Concerto all’alba con il violinista Alessandrini

Sveglia all’alba lunedì, quando il buongiorno alla città sarà dato dal violino di Valentino Alessandrini e dalle danze di Giulia Alvear. L’ appuntamento è per le 5 al lido dello stabilimento Madeira e sono in tanti ad annunciare la loro presenza. Innanzitutto Alessandro Gattafoni, testimonial della Lega Italiana Fibrosi cistica. Alessandro arriverà in canoa sul luogo convenuto, uno scherzo, per lui, che ha raggiunto in canoa la costa croata. Ci sarà anche Augusto Celsi, il tenore che si è esibito nei teatri più prestigiosi d’ Europa, Nord America, Asia e Medioriente. Saluterà l’alba musicale proponendo "Nessun Dorma" , celebre romanza tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini. La pittrice Daria Castelli, invece, esporrà in spiaggia opere pittoriche a tema "la musica del mare", per arricchire la già annunciata mostra fotografica di Paolo D’Angelo, anch’essa sul tema delle albe sul mare. E poi il duo Fausto Villa & Riccardo Gessato di "Citanò Ballèmo", che proporrà musica da dj. Il progetto musicale si chiama "Violin Covers" e porta la firma di Valentino Alessandrini, che sulle note del violino spazierà su temi di musica classica e moderna fino a quella del grande Ennio Morricone. "Un’iniziativa che piacerà molto", assicura Gianluca Crocetti, presidente della commissione Cultura e organizzatore dell’ evento. "In tanti mi stanno chiamando anche da fuori regione, intenzionati a non perdersi uno spettacolo così poetico ed originale. Diversi comuni della costa sono interessati a replicare l’iniziativa". Regione e Comune danno il patrocinio alla manifestazione.