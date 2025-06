Concerto all’alba di domani sul pianoro del Cristo delle Marche con la banda di Villa Strada

È senz’altro suggestivo il riferimento metaforico per cui l’estate inizierà a Cingoli domani, con il "Concerto all’alba" che alle 5 il Corpo bandistico di Villa Strada effettuerà nell’ampio e panoramico pianoro del Cristo delle Marche, aprendo il programma delle manifestazioni concertate per la stagione estiva dal Comune e dalle associazioni locali. L’ensemble musicale d’una cinquantina di componenti, diretto dal maestro Luca Pernici, sarà onorato dalla partecipazione straordinaria dell’arrangiatore, compositore, cantante e trombettista Michele Samory, marchigiano di Corinaldo, affermato a livello internazionale per la sua intensa e poliedrica attività artistica. In sintonia con le esecuzioni del prestigioso ospite, il maestro Pernici ha strutturato un nuovissimo repertorio contrappuntato in quello della musica italiana d’autore. Dalla formazione strumentale cingolana sarà proposta una serie di brani tratti dai più affermate composizioni di Lucio Battisti, Vinicio Capossela, Enzo Jannacci, Franco Battiato, Lucio Dalla e dalle interpretazioni del gruppo pop 883. Un significativo momento verrà dedicato a Jimmy Fontana di cui verrà suonato "Il mondo". E un altro motivo in programma, la canzone "Era de maggio" di Costa-Di Giacomo, in chiave villastradese si annuncia come struggente ricordo dell’indimenticabile compaesano Costantino Maggi che aveva una spiccata passione per Napoli e le sue melodie. Al termine del concerto, è previsto un momento rifocillante a base di dolci della tradizione locale, per la colazione curata dallo storico Forno Ciattaglia di Cingoli.

Gianfilippo Centanni