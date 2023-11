Concerto Appassionata, raccolta fondi del Rotary contro la poliomielite

Continuano le azioni del Rotary a sostegno della comunità. L’ultimo appuntamento di solidarietà nei giorni scorsi, in collaborazione con l’associazione Appassionata, per cui i soci del club hanno partecipato al concerto della pianista Leonora Armellini, al teatro Lauro Rossi. Il concerto, completamente dedicato a Chopin, ha visto la presenza di numerosi rotariani del club maceratese e del territorio. La massiccia adesione al concerto ha consentito al club anche di promuovere una raccolta fondi che ha reso possibile aderire anche quest’anno al service lanciato dal Rotary International per la eradicazione della poliomielite nel mondo. Il Rotary Club di Macerata, inoltre, si impegna a sostenere progetti di vario genere, che spaziano dall’istruzione alla salute, dall’arte alla beneficenza. La sua presenza attiva sul territorio è utile per coltivare una comunità più forte e solidale. Ad esempio poche settimane fa, in una conviviale tenutasi a Villa Quiete, il club aveva avuto modo di ripercorrere un service del passato. La conviviale, infatti, era stata appositamente organizzata per ricordare lo stretto legale del club con l’Accademia dei Catenati e un service che il club aveva svolto anni prima, nell’anno rotariano 2006-2007 presieduto da Giampiero Vespasiani, volto al restauro degli stemmi dell’Accademia dei Catenati.