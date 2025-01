Concerto benefico per sostenere l’oncologia pediatrica

Lunedì alle 19 la Chiesa Cristo Re di Civitanova sarà palcoscenico speciale del "Concerto dell’Epifania", promosso dal Lions Club Cluana. La serata vedrà esibirsi il Coro Voci Bianche – Giovanile "Joy Choir" e il Coro Femminile "Grace Choir", entrambi diretti dal maestro Tiziana Muzi. Con un repertorio coinvolgente e ricco d’emozioni, il concerto si prefigge di regalare al pubblico un momento di straordinaria bellezza musicale. L’ingresso sarà gratuito, ma i partecipanti potranno contribuire con un’offerta libera a favore dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Salesi. Un gesto concreto per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie, unendo la comunità in un gesto di solidarietà. "Quest’evento rappresenta un’occasione ideale per celebrare l’Epifania in modo significativo – ha detto Giulietta Bascioni del Lions Cluana – tra le note della musica e la condivisione di un messaggio di speranza e di sostegn umanitario".