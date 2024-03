Concerto con il violino autentico della Shoah

Un’anteprima da non perdere al teatro ’Gasparrini’. Oggi, alle 17, si terrà il concerto di Alessandra Sonia Romano con il violino autentico della Shoah, utilizzato nell’orchestra del campo Birkenau uno dei tre campi principali che formavano il complesso concentrazionario di Auschwitz. Il concerto, organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Anpi e con il Corpo bandistico Città di Appignano, sarà diretto dal maestro Mirco Barani con l’orchestra d’archi Amadeus città di Fermo e proporrà le musiche di Block, Bruck, Ravel, Van der Roost, Williams, Schwenk e un omaggio a Puccini nel centenario della morte. Romano imbraccerà lo strumento appartenuto a Eva Maria Levy, una ragazza ebrea deportata da Tradate, in provincia di Varese, al campo di sterminio di Auschwitz che vi morì a soli 22 anni. Il prezioso violino le era stato regalato dal padre e fu ritrovato nel 2014 da Carlo Alberto Carutti, imprenditore e collezionista, presso un antiquario di Torino. "Il violino era talmente bello, talmente raffinato, con il filetto in madreperla, da sembrarmi la copia di un violino celebre: leggo l’origine, si tratta di un Collin-Mezin di Parigi", aveva raccontato l’esperto che scoprì il violino, ma le sorprese per Carutti non finirono qui: nell’astuccio del violino trovò un diapason fatto con un bossolo di una munizione. "Poi guardo bene e dentro vedo un cartiglio con sei misure musicali, tra le note un numero per ogni battuta: 168007. Volo a guardare su internet e scopro che si tratta del numero di matricola di Enzo Levy Segré". All’interno del violino, inoltre, c’era un piccolo biglietto, scritto in tedesco: "La musica rende liberi". Ingresso libero. Nel foyer del teatro, inoltre, si può visitare la mostra "In treno con Teresio – I deportati del Trasporto 81 Bolzano-Flossenburg 5/7 settembre 1944" a cura di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini, Aned Pavia.