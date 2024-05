Concerto dei Drahla, il sound ribelle inglese al "MountEchò"

Una notte carica di energia e vibrazioni ribelli si profila all’orizzonte, quando i giovani Drahla scenderanno in scena al MountEchó, la rassegna che si terrà domenica alle 21.30 al teatro delle Logge. Il quartetto di Leeds, composto da Luciel Brown alla voce e chitarra, Ewan Barr alla chitarra (la new entry della band), Rob Riggs al basso e Mike Ainsley alla batteria, ha rapidamente conquistato il panorama musicale grazie alla sua forza creativa e distintiva. Il loro ultimo lavoro, il disco "Angeltape", rilasciato il 5 aprile, è un’opera che si distingue per un art-rock dai toni scuri, ma estremamente dinamico e variegato. Il concerto al MountEchó rappresenta una tappa cruciale del loro tour europeo 2024, che includerà solo due tappe in Italia: Bologna e Montecosaro. I biglietti sono disponibili su Vivaticket al costo di 10 euro più prevendita. Prenotazioni al 366.3574080.