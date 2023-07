Concerto della banda della polizia a Recanati: una serata indimenticabile

Una serata indimenticabile, quella vissuta dai circa 300 spettatori che hanno affollato l’orto del Colle dell’Infinito per ascoltare il concerto della banda della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi. L’appuntamento rientra nel percorso celebrativo del Bicentenario de "L’Infinito" ed è stato organizzato dal Centro nazionale studi leopardiani guidato da Fabio Corvatta. I tanti orchestrali in divisa hanno proposto un repertorio che ha spaziato dalle arie della grande tradizione operistica italiana al jazz e ai classici d’oltre Oceano per chiudere con West Side Story e con le applauditissime interpretazioni del soprano Federica Caseti Balucani e del tenore Aldo Caputo. A presentare i brani è stato Antonio Bernardelli mentre le letture (testi selezionati dalla prof Fabiana Cacciapuoti) sono state di Elena Cervigni. Saluti introduttivi del sindaco Bravi e del questore di Macerata Luigi Silipo e chiusura firmata dal presidente Fabio Corvatta.