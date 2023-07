Concerto della banda "Giuseppe Verdi"

Una serata all’insegna della musica per tutti i gusti e adatta a tutte le età quella che ci sarà mercoledì, alle 21.30, nella cornice dell’arena "Beniamino Gigli" di Porto Recanati. Il corpo bandistico cittadino "Giuseppe Verdi", diretto dal maestro Mirco Cingolani, sarà protagonista del "Concerto di Mezza Estate", manifestazione che si inserisce nel quadro delle iniziative previste dall’amministrazione comunale portorecanatese per la rassegna "Arena Gigli Porto Recanati Duemila23". Colonne sonore, canzoni napoletane, arie d’opera e intramontabili canzoni italiane di ieri e di oggi saranno gli ingredienti di uno spettacolo musicale che si preannuncia, come da tradizione, frizzante e coinvolgente. All’inizio della serata avrà luogo anche una breve l’esibizione degli allievi del corso di orientamento musicale di tipo bandistico della maestra Chiara Gambini. L’ingresso è gratuito.