Concerto dell'alba a Porto Potenza: Lucio Battisti e Dalla omaggiati

La magia dell’alba sul mare sottolineata dalla musica e dalle parole di brani indimenticabili. Questi gli ingredienti della terza edizione del "Concerto dell’alba", che si è svolta nei giorni scorsi sulla spiaggia del circolo "Il Faro", a Porto Potenza. Nato da un’idea di Lucia Nicolini, una giovane pianista portopotentina, il progetto ha avuto lo scopo di avvicinare quante più persone possibile ai grandi valori di bellezza e universalità che la musica porta in sé, partendo dai bambini con i laboratori "Il Paese Musicale", fino ad arrivare agli adulti. E, alla fine, circa trecento persone hanno preso parte all’iniziativa e si sono recate in spiaggia per ascoltare il concerto, ma anche assistere al sorgere del sole. Questo sulle note di due bravi musicisti, come Lorenzo Girelli (voce e chitarra) e Davide Di Luca (chitarra), che hanno proposto brani di noti cantautori tra i quali Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lo spettacolo è stato possibile grazie alla collaborazione del circolo "Il Faro", della locale Pro loco e ha avuto il patrocinio del Comune di Potenza Picena, oltre al sostegno di Maritozzo Cafè, e dei negozi di abbigliamento Grandinetti Sport e Sartoria di Bellezza.