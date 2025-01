Concerto dell’Epifania, le voci di cento giovani in scena al Cristo Re

Splendida serata di musica e solidarietà con il "Concerto dell’Epifania" a Cristo Re, dove protagonisti sono stati 100 bambini e adolescenti, voci meravigliose di "Joy Choir" e "Grace Choir" diretti dall’affermata Tiziana Muzi. Il "Joy Choir" è un’esplosione di energia e freschezza: un coro che abbraccia voci di tutte le età, dai più piccoli alle giovani promesse del maceratese. Il "Grace Choir" tutto al femminile, con sede a Urbisaglia, è nato dall’idea di unire realtà canore dei diversi paesi del Maceratese. Ormai è il terzo anno che il "Concerto dell’Epifania" sostiene una causa che tocca profondamente il cuore di tutti: l’Oncologia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona. Grazie all’impegno del Lions Club Cluana di Civitanova (presidente Dania Battistelli), l’esibizione ha unito la magia della musica alla solidarietà, "dimostrando come la nostra comunità – è stato detto – possa fare la differenza per i bambini in cura e le loro famiglie".