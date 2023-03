La "Colonna sonora della solidarietà" sarà protagonista oggi (ore 16.30) al teatro ’Lanzi dove andrà in scena il concerto dell’orchestra di fiati "Insieme per gli altri" diretto dal maestro Gianpiero Ruggeri. L’evento, patrocinato dai comuni di Corridonia, Loro Piceno, Mogliano e Petriolo, sarà ad ingresso libero, inoltre si terrà una raccolta fondi a favore della sezione di Fermo dell’Unitalsi. L’associazione, fondata nel 1903, è alimentata dall’operosità gratuita di volontari che si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. Il pellegrinaggio è l’esperienza di carità che accompagna il loro agire quotidiano per essere sostegno, vicinanza e solidarietà nella vita di ogni giorno. Considerando tali motivazioni, è anche una realtà di promozione sociale nonché organizzazione di volontariato facente parte del Servizio nazionale della protezione civile che nel tempo ha realizzato una serie numerosa di progetti in grado di offrire risposte concrete ai bisogni di ammalati, disabili, persone in difficoltà. Per coloro che voglio partecipare all’evento è possibile richiedere informazioni su come prenotarsi al: 347.2949426.

Diego Pierluigi