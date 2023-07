"Concerto d’estate" in piazza Del Popolo

Questa sera, alle 21.30, in piazza Del Popolo, appuntamento con la musica del Corpo filarmonico bandistico "Francesco Adriani" Città di San Severino per il "Concerto d’estate". La formazione bandistica si esibirà sotto la direzione del maestro Vanni Belfiore.

"Vi aspettiamo per offrirvi una briosa e armoniosa carrellata di note", dicono dalla banda. Per una serata in musica e in compagnia, da passare insieme ai cittadini settempedani di ogni età, in cui questa realtà musicale potrà mostrare la sua passione e bravura. L’appuntamento è a ingresso gratuito.